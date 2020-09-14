Ана Чері, Мішель Левін, Катерина Усманова і інші фітнес-моделі показали, як вміють відпочивати

На першому фото Ана Чері здалася в купальнику, сидячи на рушнику на пляжі. Красуня без сорому демонструвала свою засмагу, а в волоссі можна помітити квіточку. Зірка посміхалася і була задоволена відпочинком серед пальм. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінки знаменитостей.

На другому знімку Ніколь Амато. Красуня стояла на пляжі, задерши одну ногу, а руки підняла вгору. Зірка вирішила зробити на фото вигляд, що тримає сонце в руках. Модель позувала в лосинах і топі.

Трійку закриває Янет Гарсія. Зірка в купальнику і коротких шортиках ніжилася на пляжі, лежачи на рушниках. Зверху красуні можна побачити симпатичну собаку, яка влаштувалася на нозі моделі.

На четвертому місці Мішель Левін. Красуня в купальнику стояла біля пальми на пляжі. Модель вирішила показати, як займається спортом, поки відпочиває. В руках у дівчини була гантель на 2.5 кг. заняття вийшло дуже спекотним, адже на зірці практично не було одягу.

Закриває п'ятірку Катерина Усманова. Зірка сиділа на березі моря в смугастому купальнику. Модель посміхалася на камеру і демонструвала ідеальну п'яту точку.

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