Відома фітнес-модель Янет Гарсія показала себе в незвичайному вигляді

На фото красуня позувала в чорному купальнику, який складався тільки з верхньої частини. Янет спокусливо вигнулася, а в руках тримала капелюх, яким прикривала найпікантніше, адже трусиків, скоріше за все, на зірці не виявилося. Фото вийшло дуже спокусливим і гарячим, адже Гарсія здалася на тлі пальм і моря. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Дихати", - написала Янет під фото.

Фанати поставили понад 170 тисяч лайків і написали коментарі:

"Дівчинка", "Поверни мене", "яка красива дівчинка, моя любов", "Mi amor", " обожнюю цю атмосферу, мама!", "Перший коментар", "ти дуже прекрасна", "поверніться в Пуерто-Ріко", "Боже мій, Янет, раді тебе бачити в такому стані", " яка твоя улюблена пісня??", "Як дивно, сьогодні сідниці не вийшли", "прекрасний малюк, я так люблю тебе, куряче серце".

Повідомлялося, що відома фітнес-модель Янет Гарсія показала себе, показавши результати тренувань.

На фото Янет здалася в помаранчевих лосинах і топі. Красуня розвернулася спиною, показуючи свої пружні сідниці. Волосся у дівчини було розпущене, Гарсія повернулася головою до об'єктива камери. На фото можна легко оцінити апетитну п'яту точку зірки, яка тільки підкреслила її.

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