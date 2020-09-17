Відома українська спортсменка Марина Бех-Романчук показала себе і розповіла про ідеальну погоду

На фото Бех показала себе в купальнику. Красуня позувала біля водойми, демонструючи ідеальний прес, присівши навпочіпки. Романчук в руках тримала їжу, яку із задоволенням поглинула, знімаючи себе на камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ідеальна погода для відпочинку і поїдання улюблених ласощів", - підписала кадр красуня.

На другому знімку Бех вже була в топі і ще чимось. Романчук стояла серед трьох беріз і демонструвала ідеальну талію, потягнувши рукою за волосся.

"Мій прекрасний день", - підписала другий кадр зірка.

Фанати не написали Марині коментарі і не ставили лайки, але так і хочеться сказати: "Ось це кубики! Неможливо відірвати погляд".

Повідомлялося, що легкоатлетка Марина Бех-Романчук засвітила м'язисті ноги під час поїздки по Європі.

У себе в Instagram спортсменка регулярно викладає фотографії, на яких ділиться найбільш знаменними подіями в житті. Цього разу Бех-Романчук вирушила в подорож Європою і виклала красиві знімки зроблені в столиці Німеччини – Берліні.

Нагадавши, спокуслива Бех-Романчук в тісних шортах показала ідеальний вигляд ззаду

Також Politeka писала, що Бех-Романчук вразила розмірами своїх "Вишеньок" у бордовому бікіні

А ще Politeka повідомляла, що Бех-Романчук в купальнику показала пружні форми максимально близько



