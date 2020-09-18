Колишня дружина українського футболіста Миколи Морозюка, екс-гравця "Динамо", Ірина показала себе в незвичайному вигляді

На кадрах красуня позувала в кофті, яку розстебнула і під нею було видно чорний топ. Образ доповнила Ірина блакитними лосинами, а також окулярами. Волосся у Морозюк зібрані були в хвіст, однією рукою які вона взяла і відтягнула. Зірка дивилася прямо в об'єктив камери, демонструючи пухкенькі губи. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали коментарі, адже фото виявилося в сторіс Instagram, але так і хочеться сказати: "Пустотлива кішечка, кращий вигляд".

Повідомлялося, що колишня дружина українського футболіста Миколи Морозюка Ірина захопила фігурою, вбравшись в тісне бікіні.

Так, на опублікованому знімку Ірина позує в крихітному бікіні, оголивши на камеру розкішні місця. Як можна помітити, білизна не витримало значних форм красуні.

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Дівчина зібрала вельми модний лук, яким поспішила поділитися з шанувальниками. На ній були джинсові шорти-спідниця і бежевий топ з татуюваннями. Красуня зробила високий хвіст і стояла красувалася біля дзеркала.

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