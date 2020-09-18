Відома фітнес-модель Аліна Катлобай показала себе і розповіла про зиму
На фото красуня здалася в спортивному закритому купальнику. Образ Аліна доповнила рукавичками, а сама частково була у воді. Катлобай волосся залишила розпущеним. Дівчина спокусливо вигнулася, позуючи біля водного мотоцикла. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"12. Ні, не чули, загалом якщо зима намічається така ж "люта" як і в минулому році, то з шубою я вже визначилася", - написала Аліна.
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Фанати не писали коментарі і поставили трохи більше 100 лайків, але так і хочеться сказати: "Божевільна, гарненька".
Повідомлялося, що відома американська фітнес-модель Ніколь Амато блиснула пружними сідницями.
Зірка позувала на вулиці, здавалося, абсолютно оголеною. Амато повернулася спиною до камери, блиснувши своїми пружними сідницями. Ідеальний вигин талії і стегон причаровував погляд.
Ми писали, що американська фітнес-модель Соммер Рей влаштувала яскраву зйомку в мокрому білому костюмі.
На новому кадрі Соммер в білому мокрому боді справила бурхливе враження на шанувальників, так як продемонструвала свої достоїнства у всій красі. Блондинисті мокре волосся дівчини тут же привернули увагу.
Нагадавши, фітнес-модель Соммер Рей "втратила" бікіні між засмаглих сідниць
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