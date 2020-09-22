Відома фітнес-модель Лексі Кай показала себе в незвично спокусливому образі

На фото Лексі здалася в чорному бікіні, яке практично не прикривало пружні місця. Зірка спокусливо сперлася об машину, витираючи своїм тілом на ній піну. Волосся у Кай були розпущені, а сама модель дивилася прямо в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Єдиноріг", - лаконічно підписала Лесі фото смайликом.

Фанати поставили більше трьох тисяч лайків і написали коментарі:

"Люблю це", "Топ", " я сподіваюся, що ви відповісте на цей коментар, а також на мій DM, так як було б здорово почути вас. Ви дивовижна людина, у якого просто є особистість, яку всі обожнюють. Продовжуйте залишатися таким особливим, як і ви геніальним", "занадто жарко", "Ти така красива", " потрібна рука з цією Лексі?", "Ти така неймовірно красива. Сподіваюся, у вас відмінний тиждень", "справжній шедевр чудової богині", "Люблю великі банани".

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