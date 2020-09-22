Відома модель Юлианна, наречена українського футболіста Шабанова, показала себе і розповіла про кошмари

На фото красуня здалася в темному топі і поясі для панчох. Зірка розташувалася на підлозі, залишивши волосся розпущеним. Юліанна спокусливо дивилася в об'єктив камери, запалюючи не тільки серця. Фото вийшло ефектним і спекотним, адже воно не залишило байдужими фанатів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"уві сні наші бажання зустрічаються з нашими страхами. «А коли твоє бажання і твій страх-одне і те ж, – сказав він, – це називається кошмаром", - написала дівчина.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Красуня", "Ти виглядаєш прекрасно", "Хороша", "волосся вогонь", "дуже добре", "це прекрасно", "красуня, прекрасна жінка", "шалено красива прямо казкова«,» "Шантарам" Грегорі Робертс, він був залежний від героїну, пограбував банк і після втік з в'язниці в Індію. Біографія письменника цікавіше роману".

Повідомлялося, що наречена українського футболіста Артема Шабанова Юлія блиснула ідеальною фігурою в нижній білизні.

Красуня позувала на підлозі в розкішній нижній білизні чорного кольору. На дівчині був надітий ліфчик, який підкреслив її апетитні «персики». Внизу Юлія одягла шовкові шортики, які були схожі на Піжамні труси.

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