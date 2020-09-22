Відома фітнес-модель Соммер Рей показала, як релаксує

На кадрах Соммер сидить у чорній майці перед великою тарілкою з солодощами. Красуня в руках тримає вафельний ріжок і набирає смакоту в нього, а потім злизує язиком. Волосся у Рей були розпущені, а сама модель посміхалася і веселилася під час процесу. Ролик вийшов не тільки забавним, але і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я люблю цукровий завод"

Фанати, включаючи Тарзана, поставили понад 400 тисяч лайків і написали коментарі:

"Я думав, вона збиралася зробити ще що-небудь", "хлопці, ми всі думали про одне і те ж протягом перших 2 секунд, вірно", "Чорт, я думав, вона збирається з'їсти ту велику цукерку", " вона знає, що робить ...", "Чи є тут хто-небудь, кому це подобається так само, як і мені?", "Я думав, що все пішло по-іншому", "клянуся, вона збиралася лизнути цей льодяник".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Соммер Рей поділилася яскравим пляжним фото з відпочинку на яхті.

На представленому кадрі, який був опублікована на фан-акаунті Соммер Рей, щаслива дівчина відпочивала на яхті в кольоровому купальнику з жовтими гумками на стегнах і під грудьми.

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