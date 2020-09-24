Колишня дружина українського футболіста Миколи Морозюка, екс-гравця "Динамо", Ірина показала, як проводить час у спортзалі

На кадрах красуня здалася в лосинах і топі, через які прямо випирала груди. Ірина вирішила залишити волосся розпущеним, а сама майже лежала на килимку для занять і тренувала ногу. Дівчина дивилася прямо в об'єктив камери, демонструючи свою точену фігуру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Спокусою чоловіка ще ніхто не втримав. Небезпечна жінка не та, яка тримає за труси, а та, яка тримає за душу. Красиві слова", - написала Морозюк під кадрами.

Фанати подивилися ролик більше 4 тисяч разів і написали коментарі:

"Іруня, золоті слова", "всі старіють, але душа залишається молодою", " Пафос і нічого більшого.. У тебе немає душі. Ти грішна!!", "Що це за вправа? Яку групу м'язів ви качаєте?)", "Правда".

Повідомлялося, що колишня дружина українського футболіста Миколи Морозюка Ірина захопила фігурою, вбравшись в тісне бікіні.

Так, на опублікованому знімку Ірина позує в крихітному бікіні, оголивши на камеру розкішні місця. Як можна помітити, білизна не витримало значних форм красуні, через що вони буквально «вистрибнули» з купальника.

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