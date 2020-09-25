Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе в декількох образах

На фото красуня показала себе в мереживній білизні перед дзеркалом. Зірка волосся залишила розпущеним. Усманова показала ідеальну фігуру і не тільки, показуючи всю себе. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Коли знайшла", - лаконічно підписала фото зірка.

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На другому кадрі Катерина показала себе вже у ванній. Зірка була в аналогічному вбранні, а в руках тримала дощик, яким поливала себе. Модель сіла на край резервуара, а руками поправляла волосся. 



"Показую вам два крутих скрабу", - підписала другий знімок модель.

Фанати нічого не писали під фото і не лайкали, але так і хочеться сказати: "Королева, не зупиняйся".

Повідомлялося, що популярна фітнес-тренер Катерина Усманова вразила розкішними формами під час відпочинку на морі в крихітному купальнику.

"Хотіла поумничать, але як то це смішно під таким відео)) нехай буде для краси)) а думочки ви в сторіз і так чуєте», — йдеться в повідомленні.

Повідомлялося, що відома фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе і розповіла про час.

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Самый дорогой ресурс это время?⏳ «Цени своё время !» «Время - деньги💰»- мы слышим постоянно. А я считаю, что самый ценный ресурс - это энергия. ⠀ Времени у всех одинаково - 24 часа в сутках, 7 дней в неделе🕑. Но почему то один человек - миллионер и час его времени стоит огромных денег, а время другого человека не стоит практически ничего(( ⠀ Почему за час работы с психологом я плачу 15 тыс, а охранник в магазине получает эти деньги за месяц работы?💸 Нет,не по степени важности. А по Концентрации энергии на единицу времени. (опыт, знания, ответственность, эмпатия, талант, профессионализм итд составляют наш «энергетический коктейль» и нашу ценность💰) ⠀ Есть артисты, чья энергия захватила мир- и это одни ценны за концерт, есть артисты, чья энергия тянет пока только небольшие площадки - это другой ценник. Чувствуете ли вы отличия энергии дорогого масштабного шоу🎉 и аниматора в кафе🤹🏼? Есть разница? ⠀ Чувствуете энергию продукта, который тестировали много раз, переделывали разные мелочи, над которым работала огромная команда, каждый вложил свою энергию? Есть ли разница энергетически с продуктом, который слепили и выпустили? Какой будет лучше и дороже? ⠀ Какой мужчина притянет🧲 вас энергетически больше: ⠀ 1. Много путешествовал🛳, много прочитал📚, много повидал🌋⛩🌠, много интересных знакомых👩🏼‍🎨👩🏽‍🔬👨🏼‍🚀🤴🏻🧞‍♀️, много увлечений 🎨🎺, заботится о себе🚴🏼‍♀️🏇🏄🏼‍♀️🧘🏼, на его энергии построена корпорация🔌, у него богатый духовный мир💓. ⠀ 2. Ничего не создал, ничего не умеет, ничего не читал, ничего не видел и не хочет. 🦦Круг общения - такой же. Ну? ))) с каким вы захотите обменяться энергией ?)) со вторым - от одной мысли- у меня внутри все «закрылось» ) там только слив будет. Никого обмена и наполнения. Продолжение 👉🏼

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На фото Катерина показала себе в мініатюрному бікіні, яке переважно складалося з мотузочок. 

Нагадавши, фітнес-тренер Усманова блиснула солодкими місцями в пікантній білизні

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