Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе в декількох образах

На фото красуня показала себе в мереживній білизні перед дзеркалом. Зірка волосся залишила розпущеним. Усманова показала ідеальну фігуру і не тільки, показуючи всю себе. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Коли знайшла", - лаконічно підписала фото зірка.

На другому кадрі Катерина показала себе вже у ванній. Зірка була в аналогічному вбранні, а в руках тримала дощик, яким поливала себе. Модель сіла на край резервуара, а руками поправляла волосся.





"Показую вам два крутих скрабу", - підписала другий знімок модель.

Фанати нічого не писали під фото і не лайкали, але так і хочеться сказати: "Королева, не зупиняйся".

Повідомлялося, що популярна фітнес-тренер Катерина Усманова вразила розкішними формами під час відпочинку на морі в крихітному купальнику.

"Хотіла поумничать, але як то це смішно під таким відео)) нехай буде для краси)) а думочки ви в сторіз і так чуєте», — йдеться в повідомленні.

Повідомлялося, що відома фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе і розповіла про час.

На фото Катерина показала себе в мініатюрному бікіні, яке переважно складалося з мотузочок.

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