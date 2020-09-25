Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе в декількох образах
На фото красуня показала себе в мереживній білизні перед дзеркалом. Зірка волосся залишила розпущеним. Усманова показала ідеальну фігуру і не тільки, показуючи всю себе. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Коли знайшла", - лаконічно підписала фото зірка.
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На другому кадрі Катерина показала себе вже у ванній. Зірка була в аналогічному вбранні, а в руках тримала дощик, яким поливала себе. Модель сіла на край резервуара, а руками поправляла волосся.
"Показую вам два крутих скрабу", - підписала другий знімок модель.
Фанати нічого не писали під фото і не лайкали, але так і хочеться сказати: "Королева, не зупиняйся".
Повідомлялося, що популярна фітнес-тренер Катерина Усманова вразила розкішними формами під час відпочинку на морі в крихітному купальнику.
"Хотіла поумничать, але як то це смішно під таким відео)) нехай буде для краси)) а думочки ви в сторіз і так чуєте», — йдеться в повідомленні.
Повідомлялося, що відома фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе і розповіла про час.
На фото Катерина показала себе в мініатюрному бікіні, яке переважно складалося з мотузочок.
Нагадавши, фітнес-тренер Усманова блиснула солодкими місцями в пікантній білизні
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