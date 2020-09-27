Колишня дружина екс-футболіста " Динамо" Миколи Морозюка Ірина показала себе в незвичайному вигляді

На кадрах Ірина сиділа в напівпрозорій маєчці з величезним декольте. Зірка, швидше за все, не одягала трусики, показуючи оголені ноги. Морозюк залишила волосся розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери, показуючи руку. На ній повзала маленька змія. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися ролик майже 10 тисяч разів і написали коментарі:

"Відразу видно, немає у тебе Іра мужика нормального. Не займалася подібною нісенітницею б", "з подругою", "я навіть змію і не помітив", " красуня!!! Заздрю Миколі? А може і не Колі ? Життя покаже!", "Погляд цей. Щось мені здається що на змію тут ніхто не дивився", " колишня свекруха в гості прийшла?", "Це вражає тебе, коли ти не чоловік",

Повідомлялося, що екс-дружина українського футболіста Миколи Морозюка викликала фурор в цікавому образі.

Так, цього разу Ірина позувала на вулиці в довгій футболці з яскравими написами. Короткий наряд дозволив поглянути на "шовкові" ніжки знаменитості.

Нагадавши, колишня дружина екс-динамівця Морозюка показала, чим потрібно утримувати чоловіків

Також Politeka.net повідомляла, що колишня дружина екс-динамівця Морозюка у вузькому ТОПі збентежила своїм пікантним тату

А ще Politeka повідомляла, що Ірина Морозюк у мікроскопічному бікіні показала, чим спокусила екс-капітана «Динамо»



