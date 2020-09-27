Колишня дружина екс-футболіста " Динамо" Миколи Морозюка Ірина показала себе в незвичайному вигляді

На кадрах Ірина сиділа в напівпрозорій маєчці з величезним декольте. Зірка, швидше за все, не одягала трусики, показуючи оголені ноги. Морозюк залишила волосся розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери, показуючи руку. На ній повзала маленька змія. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

View this post on Instagram

😍🐍

A post shared by Ирина Морозюк (@irina_moroziuk) on

Популярні новини зараз

Не впізнати: як виглядали Пугачова, Єфремов, Волочкова та інші зірки в юності, фото тоді та зараз

Гарік Харламов, що розлучається з Асмус, отримав у носа від актриси-красуні: "Навіть пішла кров"

Торгувати газом будуть через "Ощадбанк" і пошту: що треба знати українцям і якими будуть тарифи

Посилення карантину з 28 вересня, хто з українців в зоні ризику: "Впродовж наступних 14 днів..."
Показати ще

Фанати подивилися ролик майже 10 тисяч разів і написали коментарі:

"Відразу видно, немає у тебе Іра мужика нормального. Не займалася подібною нісенітницею б", "з подругою", "я навіть змію і не помітив", " красуня!!! Заздрю Миколі? А може і не Колі ? Життя покаже!", "Погляд цей. Щось мені здається що на змію тут ніхто не дивився", " колишня свекруха в гості прийшла?", "Це вражає тебе, коли ти не чоловік", 

Повідомлялося, що екс-дружина українського футболіста Миколи Морозюка викликала фурор в цікавому образі.

View this post on Instagram

Вот я ,отчасти, человек крайностей🤷🏼‍♀️ Что не хорошо, потому что все время надо налаживать тот самый драгоценный баланс .. Потому что , что ? Идеальность - это крайность , а крайность всегда нежизнеспособна☝🏼 Если я люблю , то никого и ничего не вижу .. в омут с головой , как говорят, но если мне становится безразличный человек .. то сердце у меня покрыто льдом 😬 А вообще я пришла к такому выводу , что любвь встречается очень редко и это совсем не то чувство , которому мы даём это название. Я однажды писала пост про любовь .. сейчас зайду немного с другой стороны. То что мы называем влюблённостью - это ничто иное как страсть и животный инстинкт получить или дать под хвост. То , что в дальнейшем называем любовью - это привязанность и привычка. Большинство людей испытывают лжелюбовь вызванную комплексами и страхами : - мне нужен мужчина , потому что с ним я буду чувствовать себя лучше материально ( вот появился чудак , дав пару копеек на карман ... всеее любооовь) - а мне уже 30, часики тикают , надо детей и мужа ( появился хлопец, который тоже не против тебя заикрить .. все🙌🏽 любовь блять) - а мне бы бабу , чтобы остановиться от разгульной жизни ( все 👋🏼 привет любовь ) В общем сколько людей , столько и вариантов приобретения той самой лжелюбви. А любовь -это стабильное и спокойное чувство .. когда тебе с человеком лучше чем одной .. НО .. и одной нехуево☝🏼 вот в чем разница ! Если тебе одной плохо , то твои комплексы ищут тебе партнера- не ты 🤝 Почему я говорю , что любовь приходит со временем? Потому , что мы не можем любить человека «просто так» Мы всегда любим за поступки и отношение ( делом) А вот (словом) как раз любят наши комплексы .. и привет «иллюзия любви» 👋🏼 Ты себе создала иллюзию , еб@ть нафантазировать , а потом что то идёт не по твоему сценарию .. соответсвенно неоправданные ожидания , дальше разочарование, агрессия , месть и вы уже пидар@сы друг для друга. Иллюзия вообще это страшная вещь - все его/ ее минусы - становятся плюсами. Ты глух и слеп. И к сожалению , это различить могут единицы .. так как комплексы умеют хорошо замаскироваться и выдать себя за действительность ✊🏿

A post shared by Ирина Морозюк (@irina_moroziuk) on

Так, цього разу Ірина позувала на вулиці в довгій футболці з яскравими написами. Короткий наряд дозволив поглянути на "шовкові" ніжки знаменитості. 

Нагадавши, колишня дружина екс-динамівця Морозюка показала, чим потрібно утримувати чоловіків

Також Politeka.net повідомляла, що колишня дружина екс-динамівця Морозюка у вузькому ТОПі збентежила своїм пікантним тату

А ще Politeka повідомляла, що Ірина Морозюк у мікроскопічному бікіні показала, чим спокусила екс-капітана «Динамо»