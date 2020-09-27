Відома українська модель Юлианна, наречена футболіста Артема Шабанова, показала себе в максимально гарячому образі і розповіла про свою філософію

На фото Юліанна показала себе в чорному напівпрозорому мереживному боді. Зірка волосся залишила розпущеним. Красуня сиділа на дивані і спокусливо вигнулася, показуючи самі соковиті місця. Фото вийшло дуже ефектним і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Комусь не вистачає однієї жінки, і він перемикається на п'яту, десяту. А іншому не вистачає життя, щоб любити одну-єдину", - написала Юліанна.

"Хорошої всім п'ятниці", - додала модель.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Вогняна", " це у них такий дрес-код?", "Хороших вихідних", "Чарівна жіночна краса", "шалено красива", "Прекрасно", "якщо чоловік біжить від однієї жінки до іншої, значить або йому не вистачає жіночої енергії, або в жінці цієї енергії мало".

Повідомлялося, що наречена українського футболіста Артема Шабанова Юлія блиснула ідеальною фігурою в нижній білизні.

На дівчині був надітий ліфчик, який підкреслив її апетитні «персики». Внизу Юлія одягла шовкові шортики, які були схожі на Піжамні труси.

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