Відома фітнес-модель Янет Гарсія показала, як тренується в спортзалі
на фото красуня здалася в лосинах і білих кросівках. Образ Янет доповнила пружним топом, з якого прямо випирала груди. Волосся у Гарсії були розпущені, а сама зірка здалася в спортзалі, де качала ноги і сідниці. Модель підняла одну ногу вгору і показала пружну п'яту точку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Тренування вдома і в тренажерному залі", - підписала фото зірка.
Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали коментарі:
"Завжди ідеально", "Абсолютно красива", " На добраніч!", "Богиня"," як я себе почуваю"," кращий друг на світі"," Доброго ранку"," які хороші сідниці"," Хороших вихідних, Янет"," Привіт як справи як ти красива"," о мама, ти дуже красива Вау, Привіт, поцілунки, обійми і обійми, спасибі", " насправді є відмовки ... пандемія ходити в спортзали".
Повідомлялося, що відома фітнес-модель Янет Гарсія показала себе в незвичайному вигляді.
На фото красуня позувала в чорному купальнику, який складався тільки з верхньої частини.
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