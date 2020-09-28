Американська фітнес-модель Лексі Кай красиво порухалася перед камерою

Заводна красуня опублікувала спекотне відео в своєму сторіз Instagram, повідомляє Politeka.net. Модель активно займається спортом, тому такою фігурою, як у неї не гріх похвалитися.

Так, зірка позувала перед камерою в напівпрозорому кольоровому топіку. Довжина вбрання була невеликою, тому можна було розглянути пружний живіт Лексі.

Модель натягнула на талії шортики на ризинці, які відмінно виділили її стрункість.

Мотузочки в міні-шортах були розв'язані, що надавало образу особливої пікантності.

Зірка покрутилася перед камерою, щоб показати своє пружне тіло з усіх вигідних ракурсів.

Красуня прибрала хвилясте волосся, щоб те не заважало, а також зробила гарний макіяж, який підкреслив її пухкі губи блиском.

Лексі встала напівбоком і потрясла пружними сідницями, підспівуючи пісню: "Це так полонить".

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, можливо, красуні написали багато приємного в дірект.

Нагадаємо, Лексі Кай одягла обтягуючий наряд, який підкреслив всі її вигини. Відверте декольте дозволило розглянути пишні груди без білизни.

Принади Лексі ледь утримувала нещільна тканина. Бюст спокусливо показався з вирізу, ледь не засвітивши найпотаємніше.

Раніше ми писали, що Лексі Кай показалася в чорному бікіні, яке практично не прикривало пружні місця. Зірка спокусливо сперлася об машину, витираючи своїм тілом на ній піну. Волосся у моделі були розпущені, а сама модель дивилася прямо в об'єктив камери.

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