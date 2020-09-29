Відома фітнес-модель і тренер Катерина Усманова показала себе і розповіла про тренування

На фото Усманова позувала в чорному бікіні, яке практично не прикрило найапетитніші місця зірки. Катерина стояла в обіймах чоловіка, який був у штанях і без футболки, демонструючи рельєфне тіло. Парочка показувала пристрасть, стоячи на тлі екзотичних рослин. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Як прокачати сідниці в домашніх умовах !!

Пам'ятаєте мій літній марафон попи, який зібрав 500 000 учасниць?",- написала Усманова і розповіла про новий марафон.

Фанати поставили майже 50 тисяч лайків і написали коментарі:

"Сьогодні дивилася твій вебінар, такий клас!!! Дуже сильно, молодець. Ти допомагаєш людям полюбити себе", "ідеальні" ," які ви розкішні", "блискуча Діва," Ох вже цей погляд"," Підкорюєш серця"," Символ краси", " Дочка самої Венери!", "Яка шикарна фігура".

Повідомлялося, що відома фітнес-тренер Катерина Усманова блиснула своїми апетитними формами.

Варто відзначити, що виглядала спортсменка чудово. Її головна перевага, апетитна "п'ята точка" була вигідно підкреслена білизною. Плоский животик теж привертав увагу.

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