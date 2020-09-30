Відома фітнес-модель Янет Гарсія показала себе, захопивши фанатів

На фото Янет позувала в чорному топі і кольорових штанях. Красуня здалася на тлі дверей, а волосся зібрала в дві кіски. Модель сховала руки в штани, а сама стояла перед об'єктивом камери, демонструючи ідеальне тіло. Фото вийшло досить мотивуючим і спортивним, адже Гарсія є ідеальним прикладом підтягнутої моделі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не писали коментарі і не ставили лайки під фото, але так і хочеться сказати: "Королева спорту, дочка Афродіти".

Раніше ми повідомляли, що американська фітнес-модель Ана Чері показала ідеальний відпочинок з подружкою на курорті в Мальдівах.

Дівчина цього разу вирішила поїхати на один з найрозкішніших курортів і навіть вразила видом звідти в нових образах. Модель вирушила не одна, а разом з близькою подружкою.

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Соммер Рей показала жаркий пляжний образ для прогулянки на узбережжі.

На фото можна помітити, що дівчина не соромиться своїх форм – дуже часто Соммер говорили, що у неї немає бюста. Тому Рей не комплексує, відзначаючи, що у неї приголомшливі сідниці.

Нагадавши, спокуслива фітнес-модель Янет Гарсія показала, що витворяє сідницями

Також Politeka повідомляла, що Янет Гарсія показала розкішне тіло в дії, гаряче фото з тренування

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Янет Гарсія прикрила сором'язливі місця капелюшком