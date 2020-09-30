Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе, здивувавши образами

На фото Усманова здалася в прозорій сукні. Катерина стояла в коридорі і хвалилася своїм вбранням, під яким можна побачити чорний топ і шорти. Волосся у Катерини були зібрані в хвіст, а сама дівчина стояла перед дзеркалом і знімала себе на телефон. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Красуня під фото поставила два варіанти смайликів, пропонуючи вибрати один з них.

На другому фото красуня вже здалася в прозорій спідниці, яку задерла до голови. Зірка посміхалася і позувала в аналогічному місці. Фото вийшло ефектним і цікавим, адже красуня не соромилася себе показати.

"З появою Поліни мене не покидає настрій "Барбі"", - підписала фото Усманова.

Фанати не ставили лайки і не писали коментарі, але так і хочеться написати: "ідеальний вигляд".

Повідомлялося, що відома фітнес-тренер Катерина Усманова блиснула своїми апетитними формами.

У себе в Instagram фітнес-модель записала відео, на якому постала в нижній білизні. Красуня одягла бежеві трусики з високою посадкою і чорний ліфчик. Вона крутилася перед дзеркалом, показуючи себе з усіх боків.

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