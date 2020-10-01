Відома спортсменка Аліса Шмідт, яку визнали найкрасивішою легкоатлеткою світу, показала показала себе в незвичайному ракурсі

На фото красуня стояла в наряді без білизни, а знімали її в цей момент зверху. У Шмідт були плечі відкриті, а руками зірка взялася за волосся. Аліса підняла голову вгору, показуючи бездоганні риси обличчя. На руках можна побачити у легкоатлетки гумки для волосся. Спортсменка дивилася прямо в об'єктив камери, роблячи фото досить пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Охаааа, як прекрасна картинка, будь ласка, очі", "дівчинка", " а ось і портрет! Хто взяв це ?", "о, Як мило", "найкрасивіша картинка на світі", "ці очі", " Мега картинка. Хороших днів у Греції"," Ух ти виглядаєш так красиво"," я люблю тебе до кінця Всесвіту"," Тепер я розумію, чому програв Дортмунд"," цікаво незважаючи на макіяж", " дивно ... Я бажаю вам всього найкращого".

Нагадаємо, відома спортсменка Аліса Шмідт, яку визнали найкрасивішою легкоатлеткою світу, показала себе у всій красі.

На фото Аліса позувала в штанях і білому довгому ТОПі. Образ красуня доповнила носочками на ногах, а сама стояла перед дзеркалом в спальні.

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