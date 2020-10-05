Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе в максимально спокусливому вигляді

На фото красуня позувала в чорній сукні із зірочками і величезним декольте. Усманова, як можна помітити, не дуже любить білизну, тому груди виявилася практично не прикрита. Модель без сорому зробила акцент на бюсті, знімаючи себе без голови. Волосся у зірки були розпущені. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали коментарі, адже кадр був в сторіс Instagram, але так і хочеться сказати:"кращий вид, королева спорту".

Ми писали, що відома фітнес-тренер Катерина Усманова блиснула своїми апетитними формами.

У себе в Instagram фітнес-модель записала відео, на якому постала в нижній білизні. Красуня одягла бежеві трусики з високою посадкою і чорний ліфчик. Вона крутилася перед дзеркалом, показуючи себе з усіх боків.

Повідомлялося, що популярна фітнес-тренер Катерина Усманова вразила розкішними формами під час відпочинку на морі в крихітному купальнику.

"Хотіла похизуватися своїми знаннями, але як то це смішно під таким відео)) нехай буде для краси)) а думочки ви в сторіз і так чуєте», — йдеться в повідомленні.

Нагадавши, фітнес-тренер Усманова не втримала сукню на вітрі, ефектні кадри

Також Politeka повідомляла, що фітнес-тренер Усманова задерла пишну спідницю, блиснувши найцікавішим

А ще Politeka повідомляла, що фітнес-тренер Усманова в безсоромному бікіні блиснула божественним " горішком"



