Відома фітнес-модель Янет Гарсія показала себе і розповіла про хороший день

Зірка цього разу позувала на червоному килимку. Янет була в білому топі і синіх шортиках, ставши на карачки. Волосся у моделі були розпущені, дівчина відвернулася від об'єктива камери. Красуня задерла одну ногу і демонструвала пружну п'яту точку, яка була прямо обтягнута тонкою тканиною. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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Today is a good day to workout 💦

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"Сьогодні хороший день для тренувань", - підписала кадр Янет.

Фанати поставили понад 200 тисяч лайків і написали коментарі:

"Це чудово", " не дивно, що ми, чоловіки, стежимо за погодою так само, як і ми ...", "Краще день перекусити", " хто їсть їх щоки? я б"," смачна моя Янет"," до Хеллоуїна ще багато залишилося, і ви вже демонструєте свій костюм богині"," кожен раз, коли я бачу її, я згадую тебе"," Австралійський чоловік зняв на YouTube відео про вас, це весело","запалюєш".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері не забуває про роботу і під час відпочинку.

Зірка опублікувала фото натягнувши на себе костюм для занять спортом, який сидів на ній просто ідеально. Чорний топік підкреслив пишні груди, а бретельки обплели красиву, рельєфну спинку. 

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