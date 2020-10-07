Відома спортсменка Аліса Шмідт, яку визнали найкрасивішою легкоатлеткою світу, показала, як проводить відпустку

На кадрах зірка позувала в купальнику і з розпущеним волоссям. Аліса здалася на водному мотоциклі. Спочатку красуня продемонструвала себе, а потім накрутила ручку газу і показала швидкість. Відео вийшло дуже ефектним і сонячним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Крит був вибухом!",- написала зірка.

Фанати подивилися ролик більше 80 тисяч разів і написали коментарі:

"як мило, люблю відео!", "Ця котушка конфіскувала мою сторінку дослідження", "тут до сімпсів", " Так ти причина, по якій Санчо не пішов в ЮТД?", "Безумовно так весело", " мене не хвилює, хто твій батько. Якщо я тут на водних лижах, тобі не доведеться ходити по воді!", "Я думаю, ти можеш покататися на акулі, якщо хочеш", "Доброго ранку, Заморська русалка".

Повідомлялося, що відома спортсменка Аліса Шмідт, яка визнана найкрасивішою легкоатлеткою світу, показала себе в незвичному ракурсі.

На фото красуня стоїть поруч з відомим німецьким футболістом, захисником дортмундської "Боруссії" і збірної Німеччини Матсом Хуммельсом на біговій доріжці.

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