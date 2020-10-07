Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова показала фігуру в дзеркало
Фігура красуні гідна тільки компліментів, тому не гріх нею похвалитися, пише Politeka.net. Тренер регулярно балує своїх шанувальників появою в бікіні.
Зараз зірка знаходиться в теплих краях, що стало відмінним приводом надіти купальник і показати пружне тіло.
Модель зняла себе в дзеркало, тримаючи в руках телефон. Спочатку Катерина продемонструвала апетитний вигляд збоку - достоїнства красиво випирають.
Підтягнуті сідниці в крихітних плавках були накачаними і ефектно виглядали, створюючи гарний вигин. Також засвітилися і накачані ніжки.
Христина Асмус в прозорій білизні приголомшила відвертими позами: "Російська Шерон Стоун"
Українка з 13-м розміром грудей підняла платтячко і порадувала глибоким декольте: "Солоденька"
Остапчука, який скасував весілля, відвезли на "швидкій" з температурою під 40: "Рентген показав..."
Невгамовний син Пугачової і Галкіна вразив поведінкою, постраждала Ліза: "Вони навіть грають золотим…»
Усманова показала себе і спереду. Груди "розвалилися" під клаптиками тканини, при цьому тонкі бретельки натягнулися під вагою принад.
Плоский животик також притягував погляд.
Зірка розповіла, що її відпочинок затьмарили переїзди, але нарешті вона з сім'єю знайшла ідеальне місце.
Такий сторіз не міг залишитися без уваги користувачів мережі, тому, ймовірно, вони обсипали компліментами красуню в особистому листуванні.
Нагадаємо, Катерина Усманова позувала в чорній сукні із зірочками і величезним декольте. Зірка, як можна помітити, не дуже любить білизну, тому груди виявилися практично не прикриті. Модель без сорому зробила акцент на бюсті, знімаючи себе без голови. Волосся у зірки було розпущеним.
Раніше повідомлялося, що Катерина Усманова сиділа за столом, залишаючись в шкіряному топі і штанях. Катерина відвела погляд від камери, а волосся залишила розпущеним. На кадрі можна побачити кілька страв, а на тлі стіну. Дівчина без сорому демонструвала свою фігуру і плоский животик.
Нагадавши, фітнес-тренер Усманова в облягаючих шортах показала спекотне домашнє тренування
Також Politeka повідомляла, що фітнес-тренер Усманова захопила райським виглядом в міні-бікіні
А ще Politeka писала, що фітнес-тренер Усманова спокусила пружним тілом в Хижому костюмі