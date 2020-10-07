Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова показала фігуру в дзеркало

Фігура красуні гідна тільки компліментів, тому не гріх нею похвалитися, пише Politeka.net. Тренер регулярно балує своїх шанувальників появою в бікіні.

Зараз зірка знаходиться в теплих краях, що стало відмінним приводом надіти купальник і показати пружне тіло.

Модель зняла себе в дзеркало, тримаючи в руках телефон. Спочатку Катерина продемонструвала апетитний вигляд збоку - достоїнства красиво випирають.

Підтягнуті сідниці в крихітних плавках були накачаними і ефектно виглядали, створюючи гарний вигин. Також засвітилися і накачані ніжки.

Усманова показала себе і спереду. Груди "розвалилися" під клаптиками тканини, при цьому тонкі бретельки натягнулися під вагою принад.

Плоский животик також притягував погляд.





Зірка розповіла, що її відпочинок затьмарили переїзди, але нарешті вона з сім'єю знайшла ідеальне місце.

Такий сторіз не міг залишитися без уваги користувачів мережі, тому, ймовірно, вони обсипали компліментами красуню в особистому листуванні.

Нагадаємо, Катерина Усманова позувала в чорній сукні із зірочками і величезним декольте. Зірка, як можна помітити, не дуже любить білизну, тому груди виявилися практично не прикриті. Модель без сорому зробила акцент на бюсті, знімаючи себе без голови. Волосся у зірки було розпущеним.

Раніше повідомлялося, що Катерина Усманова сиділа за столом, залишаючись в шкіряному топі і штанях. Катерина відвела погляд від камери, а волосся залишила розпущеним. На кадрі можна побачити кілька страв, а на тлі стіну. Дівчина без сорому демонструвала свою фігуру і плоский животик.

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