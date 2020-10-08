Відома фітнес-модель Лексі Кай показала себе на радість фанатів

На фото Лексі здалася в трусиках і косинці, яку використовувала замість топа. Волосся у Кай були розпущеним, а сама красуня спокусливо вигнулася. Модель в декількох позах продемонструвала свої достоїнства фігури. Фото вийшли дуже спокусливими і спекотними, адже зірка не соромилася себе показати. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Нереальна", "Прекрасна, люблю", "Божество", "ти справжнє шоу, дитинко"," абсолютно приголомшлива, боже, ця посмішка", " чудово красиво, Я тебе обожнюю у всіх твоїх проявах!", "Чудово виглядає Лексі", "чудова дитинко", "Дамба, Ти виглядаєш приголомшливо", "Привіт, ти дуже красива, вітаю ти сексуальна", "Ти така красива і така сексуальна, у тебе приголомшливі груди, губи, ноги, стегна і нижню білизну".

Нагадаємо, Лексі Кай підняла лямки бікіні і показала, як виглядають ідеальні сідниці.

Фото зі спортсменкою, яка показує фігуру в незвичайному салатовому бікіні з «кислотним» відтінком, було представлено на фан-акаунті. Щоб показати, як вона накачала сідниці, Лексі повернулася до об'єктива боком і підняла лямки бікіні.

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