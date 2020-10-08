Відома фітнес-модель Аліна Катлобай показала себе, не залишивши байдужих

На кадрах зірка позувала в сукні з корсетом і без білизни. Модель пройшлася до піаніно і демонструвала свої самі спокусливі місця в напівпрозорій тканині. Після цього Аліна показала себе в іншому вбранні, а потім ще кілька разів змінила свій образ. Ролик вийшов дуже гарячим і неймовірним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Колір ночі", - написала красуня під кадрами. 

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Фанати подивилися ролик більше 300 разів і написали коментар: 

"Краса", "Вогонь".

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Color of the night 💫

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Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері одягла обтягуючий спортивний костюм і потрясла сідницями.

Ана позувала в костюмі свого бренду, який ідеально підкреслив її пишні груди і сідниці.

Спочатку красуня записала відео, стоячи біля дзеркала.

Ми писали, що американська фітнес-модель Ана Чері заворожила формами в крихітному купальнику разом з подружкою. 

Зірка вибрала червоний купальник, що оголив її найапетитніші місця. Крихітне бікіні натягнулося на найтонших бретельках. На одному з кадрів модель повернулася спиною до камери, щоб показати самі соковиті місця. 

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