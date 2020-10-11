Відома фітнес-модель Лексі Кай показала себе і розповіла про закоханість

На фото красуня показала себе у великих чоботях, коротких шортах і топі. Модель вирішила залишити волосся розпущеним, а сама присіла біля краю дороги. Лексі посміхалася і демонструвала свій ніжки, розставивши їх. На другому фото Кай вже позувала на дереві, задерши одну ногу на нього. Зірка також продемонструвала пружну п'яту точку, розвернувшись спиною до камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Яка жінка не закохується в одяг?",- написала зірка.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Така красива", "я люблю всі твої наряди", "завжди приголомшлива Лексі", "я б хотів з тобою фотосесію"," ти дуже мила леді"," Боже, чому ти така красива", " приголомшлива краса!", "Привіт, чудові знімки", "Вау, ти неймовірно красива", "чудовий хун", "така красива дама".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Лексі Кай показала переваги з пікантного ракурсу.

Модель активно показує в соціальній мережі Instagram, як займається спортом в будь-який час і при цьому дуже щаслива. За словами Лексі, вона рада мати таку статуру і бути навіть злегка пухкою.

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