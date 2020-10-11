Відома спортсменка Аліса Шмідт, яку назвали найкрасивішою легкоатлеткою світу, показала себе і розповіла про свою філософію

На фото Аліса показала себе в чорній сукні з великим декольте. Спортсменка стояла перед фотографом з розпущеним волоссям і демонструвала всю свою ідеальність. Можна помітити, що Шмідт не любить носити білизну, тому кадр вийшов досить спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ніколи не забувай", - підписала фото Аліса.

Фанати поставили понад 140 тисяч лайків і написали коментарі:

"Така красива", "прекрасне фото", "приїжджайте в Бешикташ", "завжди пам'ятай, що Санчо ховається далеко"," найкрасивіша спортсменка в світі", " до біса волосся !!!!", "Я ваш великий шанувальник, будь ласка, дайте відповідь" ," ти дуже красива дружина", " те, що багато хто називає красою, 90% можна стерти вологою ганчіркою. - Алісія залишається красивою", " Ти така красива!!", "Ми любимо тебе з Ірану", "Досконала фрау".

Ми повідомляли, що відома спортсменка Аліса Шмідт показала себе в незвичному ракурсі.

На фото красуня стоїть поруч з відомим німецьким футболістом, захисником дортмундської "Боруссії" і збірної Німеччини Матсом Хуммельсом на біговій доріжці.

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