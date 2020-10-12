Відома модель Юлианна, яка крутить роман з футболістом Артемом Шабановим, показала себе і попросила допомогти
На фото Юліанна позувала в в сукні з блискавкою і білому піджаку. Останнє модель відчинила,. сидячи за столом. Волосся у дівчини було розпущеним. Наречена Шабанова доповнила образ яскравим макіяжем і годинами на лівій руці, сидячи за столиком в ресторані. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"1 or 2? Не змогла вибрати, виставлю дві", - написала Юліанна під фото.
Каменських і Потап показали, як виглядали в молодості: "Льоша з волоссям, а Настя..."
Довгоочікуване поповнення в родині Дженніфер Еністон, актриса вперше показала свого малюка: "Ура!"
Заморозки увірвуться в Україну: озвучено дату, після якої погода різко зміниться
Українка з 13-м розміром бюста спокусила стрибками на батуті з величезним декольте: "Кайфонула"
Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:
"Розкішна дівчина", "якщо коротко відповідь на питання то 2", "Як королева", "розкішна Діва", " ти хто така? Ти з якого раю", "шалено красива", "Супер досконалість", "реальна королева", "я люблю тебе", " в обох !!!! Просто красиво !!!!", "Золота богиня красива жінка", "чудового і гарного апетиту", " а борщ навіщо?)))".
Повідомлялося, що відома українська модель Юліанна показала себе в максимально гарячому образі і розповіла про свою філософію.
На фото Юліанна показала себе в чорному напівпрозорому мереживному боді. Зірка волосся залишила розпущеним.
Нагадавши, гаряча наречена Шабанова показала себе у всій красі, вигнувшись на підлозі
А ще Politeka писала, що розкішна наречена Шабанова закрутила голову видом в нижній білизні
Також Politeka повідомляла, що спокуслива наречена Шабанова в короткому топі показала свій патріотизм