Відома модель Юлианна, яка крутить роман з футболістом Артемом Шабановим, показала себе і попросила допомогти

На фото Юліанна позувала в в сукні з блискавкою і білому піджаку. Останнє модель відчинила,. сидячи за столом. Волосся у дівчини було розпущеним. Наречена Шабанова доповнила образ яскравим макіяжем і годинами на лівій руці, сидячи за столиком в ресторані. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості. 

"1 or 2? Не змогла вибрати, виставлю дві", - написала Юліанна під фото.

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Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Розкішна дівчина", "якщо коротко відповідь на питання то 2", "Як королева", "розкішна Діва", " ти хто така? Ти з якого раю", "шалено красива", "Супер досконалість", "реальна королева", "я люблю тебе", " в обох !!!! Просто красиво !!!!", "Золота богиня красива жінка", "чудового і гарного апетиту", " а борщ навіщо?)))".

Повідомлялося, що відома українська модель Юліанна показала себе в максимально гарячому образі і розповіла про свою філософію.

На фото Юліанна показала себе в чорному напівпрозорому мереживному боді. Зірка волосся залишила розпущеним. 

Нагадавши, гаряча наречена Шабанова показала себе у всій красі, вигнувшись на підлозі

А ще Politeka писала, що розкішна наречена Шабанова закрутила голову видом в нижній білизні

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