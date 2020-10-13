Відома українська спортсменка Дар'я Білодід похвалилася незвично стрункою фігурою

Чемпіонка світу з дзюдо, Українка Дар'я Білодід на своїй офіційній сторінці в Instagram постійно радує фанатів образами. Дівчина має досить яскравою зовнішністю і дуже підтягнутою фігурою. Багато шанувальників в мережі часто запитують спортсменку про секрети краси, адже вона не тільки не набирає зайву вагу, але ще і вміло його контролює.

Одне з пляжних фото Дар'ї буквально сполошило мережу. Струнка і підтягнута дівчина виглядала фактично, як модель. Біло-блакитне бікіні вигідно підкреслило лінію стегон і талії яскравої блондинки, а останні промені сонця на заході додали фото пікантності.

Фанати були вражені виглядом чемпіонки:

"Як абсолютно красиво; Мило !; Ти виглядаєш так красиво🔥❤️❤; Champ❤️; приголомшливий вид👍❤😍; чудово 🔥; Ооо, це Остання Фантазія, міс Дарина ... (фантастичний рум'янець ♡ (ᵕɜ) ᵕᴗᵕ); Принцеса-герой 😎👌; Господь Афіна ☺️🤩🤯😜; як Аріанна Гранде; Моє серце заспокоїлося; Яка фантастика 😍; По вас не скажеш що ви чемпіон світу з дзюдо) ну прям фотомодель))); Дуже гарна 😍😍😍; Через стегно !! Це ж початок був !!; Моя дівчинка😍 😍 😍».

Також раніше Дарина Білодід показала себе в незвичайному образі на відпочинку.

На фото красуня позувала в білій блузці, яку спустила з плечей. Більше нічого не було на Дарині, крім окулярів, якими прикрила очі зірка. Білодід сиділа на бетонній конструкції і дивилася кудись, показуючи себе зі спини. На фото можна побачити узбережжя і гору, а також ідеальне тіло української спортсменки.

Фанати, включаючи Марину Бех-Романчук, поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ти красива, а декорації дивовижні", "де водяться Райські птахи", "Даша богиня райського місця", "Круто", "Райська пташка))", "Королева", "спокусниця", "Чарівна", "bellissima", "мій ангел, цілую тебе", "Воу, Даша", "дуже красиво. Це прекрасна локація".

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