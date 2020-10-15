Відома спортсменка Аліса Шмідт, яку визнали найкрасивішою легкоатлеткою світу, показала себе в незвичайних образах

Красуня позувала спочатку в чорній сукні. Після цього з'явилася за столом, а потім Аліса вже була в іншому вбранні біля сходинок. На наступному кадрі Шмідт скинула білу накидку, щоб залізти у воду. Також спортсменка показала, як бігала в чорному міні, поки була на відпочинку в Греції. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Повернення до моєї відпустки в Греції", - написала зірка.

Фанати подивилися ролик майже 100 тисяч разів і написали коментарі:

"Боже мій, це прекрасно. Обожнюю!", "Запис спринту, прямо надихнула на рекламу", " у вас є хлопець??", "Я йду ! Почекай, будь ласка", " Кому ця краса дістанеться?", "Єдина в своєму роді"," коли ви прийшли, ви не могли бачити", " виглядає чудово ... ... Назва пісні, будь ласка".

Повідомлялося, що відома спортсменка Аліса Шмідт показала себе в незвичному ракурсі.

На фото красуня стоїть поруч з відомим німецьким футболістом, захисником дортмундської "Боруссії" і збірної Німеччини Матсом Хуммельсом на біговій доріжці.

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