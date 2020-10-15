Відома українська спортсменка Марина Бех-Романчук показала себе на радість фанатів

Красуня була в цей раз в блакитному купальнику. Зірка посміхалася на камеру, стоячи біля великого басейну на тлі пальм. Образ Бех доповнила стильним капелюхом. На фото можна легко оцінити ідеальну фігуру спортсменки, яка не соромилася її показати. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Нове відео в моєму Тіктоку", - підписала кадр красуня.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться написати: "Принцеса, приклад для інших".

Раніше ми повідомляли, що українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала бездоганну фігуру, вбравшись в тісні шорти.

"Я люблю осінь" але сумую за літом". Цього року Австрія підкорила моє серце", - йдеться в тексті повідомлення.

Звернемо увагу, що на опублікованому кадрі Бех-Романчук позує в тісному вбранні, ефектно сівши в кадр.

Повідомлялося, що українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала пікантні кадри зі своїм чоловіком-плавцем Михайлом Романчуком.

На ньому спортсменка притулилася до свого чоловіка на біговій доріжці. Пара застигла в пристрасному поцілунку, не звертаючи уваги на камеру і оточуючих людей, яких можна помітити на задньому плані.

Нагадавши, дзюдоїстка-красуня Дарина Білодід вразила схудлою фігурою в бікіні

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