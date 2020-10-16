Українська модель і наречена футболіста Артема Шабанова Юліанна показала себе і розповіла про волосся

На фото Юліанна здалася в білому довгій сукні. Зірка не одягала штани, а образ доповнила яскравим макіяжем. Розпатлане волосся було розпущеним, красуня взялася за них однією рукою. Модель відвела погляд від камери, але це не завадило кадру стати досить ефектним і навіть зухвалим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Люблю свій колір волосся, на всіх фотографіях різний", - написала Юліанна.

Фанати поставили понад 700 лайків і залишили коментарі:

"Майже брюнетка"," ти принцеса, дорога моя кохана, люблю тебе"," так посміхнися", " довелося написати в директ, коротко тут не можу висловити враження своє. Просто вау ефект!", "Ви кого завгодно закохаєте !!! Завжди красиво !!", "Елегантна Краса", "чудова принцеса", "яка спокуслива лялечка, люблю".

Повідомлялося, що наречена українського футболіста Артема Шабанова Юлія блиснула ідеальною фігурою в розкішному костюмі.

Юлія сиділа на траві. Вона одягла неймовірно красивий костюм блакитного кольору. Костюм складався з довгої спідниці, яку дівчина акуратно розклала на траві. До спідниці йшов короткий топ з мереживом, який підкреслив красиві форми дівчини.

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