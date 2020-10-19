Відома спортсменка Аліса Шмідт, яку визнали найкрасивішою легкоатлеткою світу, показала себе і розповіла про очікування

На фото Аліса позувала в топіку і спортивних штанях з білим шнурком на поясі. Спортсменка залишила волосся розпущеним, а стояла на кухні. Красуня демонструвала ідеальний прес і підтягнуту фігуру, дивлячись прямо в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ви вже чекаєте Різдво?",- підписала фото Шмідт.

Фанати поставили сотні тисяч лайків і написали коментарі:

"Джейдону Санчо це сподобалося", "ти дійсно мотивуєш мене набирати прес", " дорогий немовля Христос! Я був дійсно гарний весь рік. Здебільшого. Іноді добре. Нічого страшного, куплю собі!", "Перекус побачивши вас не може бути гріхом. Вдалих вихідних і удачі в майбутньому. Я буду тримати за тебе пальці", " як можлива така краса?".

Повідомлялося, що відома спортсменка Аліса Шмідт показала себе в незвичному ракурсі.

На фото красуня стоїть поруч з відомим німецьким футболістом, захисником дортмундської "Боруссії" і збірної Німеччини Матсом Хуммельсом на біговій доріжці. На дівчині-короткі чорні шортики і білий обтягуючий топ, на ногах – стильні кросівки.

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