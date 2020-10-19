Дружина Олега Гусєва, легенди і тренера "Динамо", показала себе на відпочинку
На фото красуня показала себе в чорному купальнику, який практично нічого не прикривав. Маша розвернулася спиною і демонструвала засмаглі сідниці, а волосся залишила розпущеним. Гусєва доповнила образ стильними окулярами. Як можна помітити, зірка була на відпочинку на Мальдівах і позувала на пляжі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Зроблено Олександрою", - написала Маша.
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Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарів:
"Огнище", "о, зай, ти послухалася мене", "Мега прекрасна".
Ми писали, що екс-дружина українського футболіста Миколи Морозюка, колишнього гравця "Динамо", Ірина, з'явилася в цікавому образі.
Ірина постала в білій сорочці з краваткою на шиї, а також в короткій плісированій спідничці. Екс-дружина футболіста нагадувала розпусну школярку у відвертому образі: "так гаряча!"
Повідомлялося, що колишня дружина екс-футболіста "Динамо" Миколи Морозюка Ірина показала себе в відровеному вигляді.
На Ірині короткі джинсові шортики і відвертий купальник, практично не приховує апетитних грудей дівчини.
Нагадавши, спокуслива дружина екс-гравця "Динамо" Гусєва роздяглася до білизни
А ще Politeka писала, що зухвала ведуча "ПроФутбол" звела з розуму осикою талією в міні-сукні
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