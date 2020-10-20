Відома українська модель Юліанна, наречена українського футболіста Артема Шабанова, показала себе і розповіла про деяких чоловіків
На фото Юліанна позувала в червоній сукні. Волосся у дівчини були розпущеними, а сама красуня дивилася в об'єктив камери. Фото вийшло досить цікавим і інтригуючим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Кохана, та я заради тебе що завгодно: крізь бурю і ураган! Гори зверну! Загалом, чекай-приїду завтра. Якщо дощу не буде.
Пишногруда російська Кардаш'ян сіла за кермо в занадто тісному топі: "Ідеальна жінка"
Донька Віри Брежнєвої в міні-бікіні залізла на стіл, збентеживши відвертою позою: "Навіщо так красиво?"
Волочкова нахилилася і приголомшила неохайним виглядом в чорному ліфчику: "Тут з декольте стирчить..."
Гросу після розлучення видала всю правду про заробіток колишнього чоловіка-росіянина: "Найжахливіше…"
Коротко про деяких чоловіків", - написала зірка.
На другому фото дівчина вже стояла на повний зріст і показала бездоганну фігуру. Образ красуня доповнила туфлями на великому каблуці.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Правильно сказано... "Про деяких"!!!!", "Красива така", " не знаю з якого разу у вас фото вийшло, але воно просто, естетичне задоволення. Ну і на думки негативно впливає-забув що хотів написати з приводу тексту поста)".
Повідомлялося, що наречена українського футболіста Артема Шабанова, модель Юліанна, вразила досконалими формами в бікіні.
Струнка наречена футболіста одягла блакитний купальник, який виділив її пишні груди. Тонкі бретельки натягнулися на шиї, не даючи купальнику зісковзнути з принад.
Нагадавши, схожа на принцесу наречена Шабанова заворожила ефектним чином
А ще Politeka писала, що наречена футболіста Шабанова засліпила пишною красою в екстремальному декольте
Також Politeka повідомляла, що наречена Шабанова в напівпрозорому боді ефектно вмостилася на дивані