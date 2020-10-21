Дружина легенди " Динамо" Олега Гусєва Марія показала себе на відпочинку
Маша позувала в купальнику тілесного кольору, а образ доповнила стильними окулярами. Дівчина лежала на кромці басейну, демонструючи точену фігуру. Красуня без сорому демонструвала ідеальні сідниці, захоплюючи фанатів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Дівчина в підписі розповіла про відпочинок, де їй сподобалася їжа, але був відсутній авокадо. Також Маша поскаржилася на комах, які були у неї в номері.
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Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:
"А який готель більше сподобався?", "Який відгук, коли таке фото", "Фото клас, мені здалося спочатку ,що ти без нічого", " який готель? Дай тобою помилуватися!", "Що за русалка", " Ммм, красуня, перевір, що у нас є. Думаю, тобі сподобається наш бренд найбільш унікальних купальних костюмів у світі".
Ми писали, що колишня дружина українського футболіста Миколи Морозюка, який раніше грав у "Динамо", невтомно спокушає своїх фоловерів бездоганними формами.
Так, модель постала на цей раз в розкритому піджаку, що не приховує її ідеальних грудей. На ногах дівчини-обтягуючі штани, завдяки яким фанати можуть вдосталь насолодитися апетитними формами Ірини.
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