Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себе на відпочинку

На фото зірка позувала в червоному бікіні і лежала на пляжі, підстеливши ковдру. Бех дивилася в об'єктив камери, хвалячись відпочинком і засмагою. На руці можна побачити у Марини браслет готелю, де легкоатлетка зараз відпочиває, так як у відпустці. Романчук зібрала волосся назад, а образ доповнила золотим ланцюжком на шиї. Фото вийшло сонячним і легким, адже красуня була в гарному настрої. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Доброго ранку", - підписала фотографію Марина.

Фанати не ставили лайки і не писали коментарі під публікацією, так як Марина викинула кадр в сторіс Instagram, де таких функцій немає, але так і хочеться додати: "Так виглядає рай".

Ми повідомляли, що популярна українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук захопила шанувальників, показавши фігуру в крихітному бікіні.

"Насолоджуюся заходом", - коротко говориться в публікації під знімком, який Бех опублікувала в соціальних мережах.

"Пшшш, гаряча штучка», "вид на мільйон", - пишуть її шанувальники.

Ми писали, що відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук вирішила показати, як виглядає в купальнику.

Красуня з'явилася в купальному вбранні з чорно-білим принтом. Грайливі завязочки посередині надавали образу якоїсь кокетливості.

Нагадавши, Бех-Романчук без сорому показала самі засмаглі місця в купальнику

А ще Politeka писала, що Бех-Романчук блиснула пружним тілом на пляжі, спустивши бретелі купальника

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