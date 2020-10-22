Відома фітнес-модель Соммер Рей показала, як тренується, і запросила до себе

На кадрах Соммер позує в чорному топі і білих кросівках. Зірка доповнила образ кросівками і теплими шкарпетками. Фітнес-модель почала вправу, хитаючи руки, а потім і п'яту точку. Після заняття Рей дала можливість помацати "горішок", щоб побачити результат. Ролик вийшов пікантним і дуже мотиваційним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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slight wuuuuurk 😴 head to toe in @shopsommerray 😛 wanna workout with me??? hit that link in my biooooo

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"легкий рух з ніг до голови в @shopsommerray, хочеш потренуватися зі мною ???",- написала Соммер.

Фанати подивилися понад 500 тисяч разів і написали коментарі:

"Ця гра з поштовхом", "вони сплять в банках", "чому у тебе на спині плями", "я хочу потренуватися з тобою", "я тебе так сильно люблю, продовжуй старанно працювати, ти вбиваєш це Соммер", "Я так сильно люблю тебе, продовжуєш надихати нас і мотивувати так багато людей, змушуючи мене хотіти бути краще і краще ідеальною дівчиною", "Соммер домагається успіху", "Залізна леді".

Ми писали, що американська фітнес-модель Соммер Рей похвалилася бездоганною фігурою, вбравшись в елегантну білизну.

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same but different

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Уточнимо, що на знімках Соммер Рей позує в красивій нижній білизні, елегантно вмостившись на камеру. При цьому на кожному окремому знімку красуня демонструє ідеальне тіло в різних позах, грайливо поглядаючи в кадр.

Нагадавши, Соммер Рей влаштувала Безсоромні ігри зі своїми "вареничками" на кухні

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