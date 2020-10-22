Відома фітнес-модель Лексі Кай показала, як тримає себе в тонусі

На кадрах Лексі позує в жовто-чорних штанях і топі. Красуня сиділа на велосипеді, на якому тренувалася в спортзалі. Волосся у Кай були зібрані в хвіст, а на підборідді можна побачити захисну маску. Дівчину зняли з усіх боків, як вона крутить педалі, роблячи найбільше акцент на п'ятій точці. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися ролик понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красива", "дитинка дивиться", " Ранок тобі дивовижної приголомшливої краси. Підтримуйте мотивацію. Відправлення"," Яссссс, дітки, люблю свої легінси"," ці легінси здаються такими приголомшливими"," ти не жартуєш"," це гнучкість"," прекрасна, ти неймовірна"," Твої сідниці - гаряча штука"," чому ви красивіше всіх дівчат, яких я бачив", " цей видобутий велосипед спалює дитину! Обожнюю ці колготки", " я знав, що ти живеш в Денвері!".

Повідомлялося, що популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай здивувала спекотним фото, представивши новий імідж.

спортсменці вдалося підкреслити фігуру сукнею бірюзового кольору з глибоким декольте. Лексі показала при цьому бюст без білизни і вразила його розмірами. Засмагла шкіра зірки і світлі локони виглядали дуже доглянуто, що також відзначили фанати в мережі.

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