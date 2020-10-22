Відома українська телеведуча Олександра Лобода, колишня ведуча "ПроФутбол", показала себе і розповіла про новий досвід

На фото красуня позувала в чоботях, леопардовій сукні з поясом на талії і косусі. Дівчина спокусливо сіла на капот Мустанга, задерши одну ногу. Волосся у Олександри були розпущеними, а образ Лобода доповнила колготами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Зірка зазначила, що влаштувала тест Мустангу. Виявилося, машина дуже апетитна, адже на 100 км витратила 14,3 л.Лобода додала, що хотіла б собі малометражку.

Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"На твоєму фото це корито як Жигулі, ти просто гармата", "ви тут обидві топ", "тобі мустанг так йде", "ти ракета, бомба, не можу надивитися, яка ж ти красива", "шикарні ніжки", "які ніжки", "неймовірна краса", "Ух! Навіть "мустанг" одним оком підглядає", "Гарна машина".

Повідомлялося, що екс-дружина українського футболіста Миколи Морозюка Ірина, з'явилася в цікавому образі.

Колишня дружина футболіста хвалиться фігурою в різних цікавих нарядах, як, наприклад, в одному з останніх сторіз.

Ірина постала в білій сорочці з краваткою на шиї, а також в короткій плісированій спідничці. Екс-дружина футболіста нагадувала розпусну школярку у відвертому образі: "так гаряча!".

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