Відома спортсменка Аліса Шмідт, яку визнали найкрасивішою легкоатлеткою світу, показала себе і розповіла про 2021

На фото красуня позувала в білому топіку і чорних шортиках. Аліса зібрала волосся в хвіст і тримала їх руками, сидячи на асфальті. Шмідт дивилася прямо в об'єктив і демонструвала бездоганну фігуру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Готова докласти чимало зусиль і підготуватися до 2021 року", - написала зірка під фото.

Фанати поставили сотні тисяч лайків і написали коментарі:

"Принесіть 2021 рік-попереду захоплюючі часи", " так-а! Продовжуйте наполегливо працювати, і 21 рік стане вашим великим роком!", "ооооо ти просто граната така"," Санчо жартує", "гравці Дортмунда занадто сильно відволікаються і не можуть перемогти Лаціо і все таке: (" , "Ти найкрасивіша спортсменка, яку я коли-небудь бачив", "я дійсно одного разу зустрів Алісію. Вона дійсно мила і приземлена. Мені потрібно було лише один раз поклонитися, щоб поговорити з нею ...".

Повідомлялося, що відома спортсменка Аліса Шмідт показала себе в незвичному ракурсі.

На фото красуня стоїть поруч з відомим німецьким футболістом, захисником дортмундської "Боруссії" і збірної Німеччини Матсом Хуммельсом на біговій доріжці. На дівчині-короткі чорні шортики і білий обтягуючий топ, на ногах – стильні кросівки.

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