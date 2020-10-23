Відома фітнес-модель Лексі Кай показала себе і розповіла про одержимість

На фото Лексі позувала в штанях і топі, а образ доповнила стильними босоніжками. Красуня спокусливо позувала біля стіни, а сама дивилася в об'єктив камери. На інших кадрах модель показала себе з різних ракурсів, хвалячись пружними сідницями і бюстом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Це мій варіант, коли я збираюся з моїми дівчатами! Це так мило, і я одержима !!",- написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Так прекрасно, боже, дуже чудово"," ти приголомшлива"," чортове дівчисько"," ти така красива"," красива жінка"," чудовий мед"," Так чертовски приголомшливо"," втілення справжньої жінки"," дівчина готова стріляти"," така мила добре виглядає, дитинко", " така сексуальна і шикарна. Коли ми тренуємо м'язи?", "Я люблю це на тобі".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Лексі Кай показала переваги з пікантного ракурсу.

Так, Лексі бере участь у багатьох фотосесіях і завжди намагається поділитися кращими кадрами звідти. Наприклад, дівчина рекламує білизну відомої марки і на фан-акаунтах відразу з'являються промо-фото з її зйомки.

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