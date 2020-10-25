Відома спортсменка Аліса Шмідт, яку визнали найкрасивішою легкоатлеткою світу, похвалилася собою і розповіла про будинок

На фото красуня позує в білому топі і коротеньких шортиках. Зірка сіла на колінах на ліжко, а волосся залишила розпущеним. Аліса дивилася прямо в об'єктив камери і демонструвала точену фігуру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Будинок - моє щасливе місце. Не можу дочекатися затишних днів, які я провів у ліжку і дивився серіали", - написала Аліса під фотографією.

"Ви занадто красиві!", "Приїжджайте в Бешикташ", " хочеш одружитися на мені в Швейцарії?", "Ідеальна блондинка-ангел", " Чому ти така красива?", "Завдяки карантину всі фільми і серіали, коли вийде Netflix 2?", "Бог створив ідеальну блондинку", " які серіали тобі подобаються?", "Найкрасивіша жінка! І ці очі ... Класні", " чому тобі нудно ?", "Підходить для Playboy".

Повідомлялося, відома спортсменка Аліса Шмідт показала себе в незвичному ракурсі.

На фото красуня стоїть поруч з відомим німецьким футболістом, захисником дортмундської "Боруссії".

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