Відома фітнес-модель Соммер Рей показала себе і розповіла про прем'єру

На фото красуня позує в леопардовому топі і шкіряній спідниці. Волосся дівчина залишила розпущеним, а стояла досить близько до камери. Соммер на декількох кадрах продемонструвала свою фігуру і не тільки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ви можете повністю побачити мій ніс на 3-му фото, хаххаха

Також дякую за приголомшливий захід минулої ночі з нагоди запуску мого першого художнього фільму "Сталкер"", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 700 тисяч лайків і написали коментарі:

"Що ж, добре, що у тебе тоді не було козявок. Якщо серйозно, ти просто приголомшлива, і я вітаю тебе з фільмом Соммер", "ідеальна сестричка" ," я хочу грати і зустрічатися", " що сталося з її рукою? може хто підкаже ??", "Вау, це вибух", "моє питання в тому, чому твоя рука обпалена".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Соммер Рей показала пружні сідниці після численних занять в залі.

Рей в домашньому вигляді хвалиться достоїнствами і веселить танцями на камеру. На одному з таких кадрів Рей спустила лямки ліфчика і повернулася спиною до камери.

Нагадавши, Соммер Рей показала підкачані сідниці в трендовому бікіні

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Соммер Рей влаштувала сідницям справжнє випробування в спортзалі

Також Politeka повідомляла, що розкута фітнес-модель Соммер Рей пограла з льодяником на камеру



