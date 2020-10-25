Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов захистив титул у поєдинку з американцем Джастіном Гетжі

Бій став головною подією турніру UFC 254, який відбувся на «Бійцівському острові» в Абу-Дабі.

Майже весь перший раунд пройшов у стійці. Джастін зачепив пару раз Хабіба, дуже жорстко зустрічаючи суперника. Нурмагомедову довго не вдавалося пройти в ноги, і він вистрілював джеби. Джастін багато бив лоу-Кікі.

У яскравому епізоді Хабіб спробував пробити коліном у стрибку, але Гейджі пішов від удару. Аперкот і бічний пройшов у Джастіна. В кінці першого раунду Хабіб пройшов в ноги, і почалася боротьба біля сітки. Нурмагомедов спробував зайти на армбар, але пролунав гонг.

У другому раунді Хабіб провів задушливий прийом( трикутник), після якого Гетжі здався. Він навіть відключився на кілька секунд. Рефері зупинив бій.

Для Хабіба це 29-а перемога в професійній кар'єрі і новий особистий рекорд. Він не зазнав жодної поразки.

При цьому, для Гетжі це третя поразка в кар'єрі при 22 перемогах. Раніше він програв Едді Альваресу і Дастіну Пор'є.

Перемогу Нурмагомедов присвятив покійному батькові і тренеру Абдулманапу, який пішов з життя кілька місяців тому.

Після поєдинку Хабіб Нурмагомедов заявив, що це був його останній бій в кар'єрі.

"Я просто разом з батьком хотів стати чемпіоном. У мене навіть в думках не було, що ось так все може на мої плечі обрушитися. Якщо у вас є батьки, будьте поруч з ними і все. У мене один батько залишився-Це моя мама. Я б хотів побільше часу їй приділити", - сказав боєць.

Хабіб Нурмагомедов пояснив, що обіцяв матері припинити кар'єру, і стримає обіцянку.

"Це був мій останній бій... Мама не хотіла, щоб я бився без батька, я пообіцяв, що це буде мій останній бій», - зазначив боєць.

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