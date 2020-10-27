Відома фітнес-модель Лексі Кай показала себе, похвалившись пружною фігурою

На фото красуня позувала в леопардовому топі і спідниці. Образ зірка доповнила маленькою курткою, яку відчинила перед камерою. Дівчина стояла досить близько в чоботях і показала бездоганну фігуру. Фото вийшло дуже цікавим і мотивуючим, адже Лексі ідеально виглядає. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не писали коментарі і не ставили лайки, але так і хочеться додати: "Королева спорту, неймовірно мотивуєш".

Повідомлялося, що популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай приміряла зухвалий образ байкерші під час поїздки на мотоциклі.

Яскрава блондинка з пишними формами і лялькової зовнішністю часто балує фото в бікіні, купальниках і спортивних костюмах. При цьому на новому особистому ролику Кай була не схожа на себе.

Ми писали, що американська фітнес-модель Лексі Кай порадувала шанувальників жарким фото в персиковому спортивному костюмі.

У персиковому костюмі без принтів Кай продемонструвала, як підтягнула форми. Під час зйомки на природі їй вдалося вразити багатьох фанатів.

Нагадавши, фітнес-модель Лексі Кай блиснула розкішними "подружками" в обтягуючому ТОПі

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Лексі Кай спокусливо покрутила педалі, засвітивши "горішок" крупним планом

Також Politeka повідомляла, що Лексі Кай випустила на свободу свої "гранати" з міні-сукні



