Відома фітнес-модель Соммер Рей показала себе і розповіла про тренування
На фото Соммер позує в мініатюрних шортиках і топі. Дівчина стоїть перед дзеркалом, а волосся зібрала в хвіст. Модель крутиться перед дзеркалом і демонструє ідеальну фігуру, знімаючи себе на телефон. Наряд був настільки відвертий, що можна помітити дуже пікантні місця, які прямо випирали. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Отримайте вигоди. Якщо ви хочете потренуватися зі мною...",- написала красуня під фото.
Сурогатна мама про підставу з дітьми Галкіна та Алли Пугачової: "Життя зіпсували одним махом"
Каменських остаточно розслабилася і показала себе в домашньому халаті без макіяжу: "Чисто по-людськи…"
"Бери валізи, квитки тобі купимо": Усика женуть геть з України, боксер різко відповів
"Повноцінна сім'я": син Кіркорова випадково вибовкав головну сімейну таємницю про маму Наташу
Фанати подивилися сотні тисяч разів відео і написали коментарі:
"Мила матуся", "вбиваючи його", "з таким же успіхом можна не носити шорти", "це прокрутка карти адміністратора", "вона вже не така", "дебетова або кредитна", "вона знає, що робить з цим визирає тако", " Привіт! Хочу справжніх побачень!", "Гей, прикрий кішечку", "вона правда сказала верблюд", "приведи мене в початок коментарів"," Просто не можу прикинутися, що не бачу цього", " я сумніваюся, що хтось із цих хлопців хоче з тобою працювати. Вони хочуть працювати на вас".
Повідомлялося, що американська фітнес-модель Соммер Рей влаштувала зухвалу фотосесію на байку в чорній білизні.
Цього разу модель знялася без штанів, позуючи на байку і надівши лише тонку, майже прозору блузку разом з чорною білизною. Дівчина зігнулася вперед, виставивши сідниці і постав з досить пікантного ракурсу перед фанатами.
Нагадавши, Соммер Рей кокетливо посвітила засмаглим "горішком" в мікро-бікіні
А ще Politeka писала, що фітнес-модель Соммер Рей в шкірі показала розкішний " горішок"
Також Politeka повідомляла, що кокетлива Соммер Рей показала пишні "троянди" в тонкій білизні