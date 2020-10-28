Відома фітнес-модель Соммер Рей показала себе і розповіла про тренування

На фото Соммер позує в мініатюрних шортиках і топі. Дівчина стоїть перед дзеркалом, а волосся зібрала в хвіст. Модель крутиться перед дзеркалом і демонструє ідеальну фігуру, знімаючи себе на телефон. Наряд був настільки відвертий, що можна помітити дуже пікантні місця, які прямо випирали. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Отримайте вигоди. Якщо ви хочете потренуватися зі мною...",- написала красуня під фото.

Фанати подивилися сотні тисяч разів відео і написали коментарі:

"Мила матуся", "вбиваючи його", "з таким же успіхом можна не носити шорти", "це прокрутка карти адміністратора", "вона вже не така", "дебетова або кредитна", "вона знає, що робить з цим визирає тако", " Привіт! Хочу справжніх побачень!", "Гей, прикрий кішечку", "вона правда сказала верблюд", "приведи мене в початок коментарів"," Просто не можу прикинутися, що не бачу цього", " я сумніваюся, що хтось із цих хлопців хоче з тобою працювати. Вони хочуть працювати на вас".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Соммер Рей влаштувала зухвалу фотосесію на байку в чорній білизні.

Цього разу модель знялася без штанів, позуючи на байку і надівши лише тонку, майже прозору блузку разом з чорною білизною. Дівчина зігнулася вперед, виставивши сідниці і постав з досить пікантного ракурсу перед фанатами.

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