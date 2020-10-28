Дружина легенди і тренера " Динамо" Олега Гусєва Марія показала, як проводить відпустку

На фото Маша позує в зеленому купальнику на мотузочках. Красуня стоїть в морі, а волосся зібрала в хвіст. Дівчина бризнула водою для кадру, поки її знімали. На другому кадрі Гусєва вже просто демонструє свою фігуру і бездоганну засмагу. Як відомо, дружина Олега відпочиває цього разу на Мальдівах. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"1 або 2", - підписала кадри Маша, пропонуючи вибрати.

Фанати поставили понад 500 лайків і написали коментарі під фото:

"Сестра, фігура ну просто вогонь, так само хочу", "Все", "2, так як у нього більш красивий фон", "складний вибір. Обидві"," ближче б"," красуня", " Боже яка краса божевільна фотографії прекрасні ви як завжди. Неймовірна", " Обидві. Скажіть, що за бренд купальника?) Дуже красивий", " ти давно в дзеркало дивилася ? У тебе шикарна фігура", "Краса божевільна".

Повідомлялося, що колишня дружина екс-капітана «Динамо» Ірина Морозюк посвітила чудовими вигинами, вбравшись в одне боді.

"Якщо кросівки, то....» - йдеться в повідомленні.

На опублікованій фотографії Морозюк позує в одному боді, ефектно присівши біля камери. Завдяки цьому, можна було оцінити красу знаменитості, що і зробили її шанувальники.

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