Відома спортсменка Аліса Шмідт, яку називають найкрасивішою легкоатлеткою світу, показала себе і розповіла про втрати

На фото красуня позувала в чорній сукні з великими розрізами біля басейну. Волосся Аліса залишила розпущеним, а здалася без взуття. Шмідт на одному фото демонструвала просто фігуру, а на другому показала ефектні розрізи в наряді, через які можна оцінити ідеальні ніжки легко. Завдяки цьому кадри вийшли дуже світлими і навіть трохи спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вже пропущене літо", - написала красуня під фото.

Фанати поставили майже 200 тисяч лайків і написали коментарі:

"Наступного літа: я, ти, свято", " вау, ти така красива !!", "Боже, Алісія! Люблю це", "ми любимо зиму"," Будь моєю, будь ласка"," ідеально, Я люблю тебе"," я буду вболівальником Боруссії, але будь ласка, будь моєю", " Доброго ранку. Ти чудова", "виглядає хорошою дівчиною ВАУ".

Повідомлялося, що відома спортсменка Аліса Шмідт показала себе в незвичному ракурсі.

На фото красуня стоїть поруч з відомим німецьким футболістом, захисником дортмундської "Боруссії" і збірної Німеччини Матсом Хуммельсом на біговій доріжці.

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