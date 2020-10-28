Відома фітнес-модель Янет Гарсія показала себе в образі до популярного свята
На фото красуня позувала в латексному костюмі, доповнюючи образ хвостиком, який стирчав з п'ятої точки. Зірка волосся залишила розпущеним, а сама посміхалася на камеру. Янет стояла в павільйоні і демонструвала своє підтягнуте тіло. Фото вийшло цікавим і захоплюючим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Бу", - підписала фотографію красуня.
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Фанати поставили сотні тисяч лайків і написали коментарі:
"Ви перейшли дошку", "Ну це страшно", "Шейт, я думав, що це щось інше", "Ви отримуєте", "Привіт, Янет, Я Рікардо з нашої країни, і мама, ти дуже красива, вау, мені подобається і подобається твій костюм Жінки-кішки, вау, Привіт, поцілунки, обійми і обійми, спасибі", "добраніч", "така красива річ", "Красиво і вишукано".
Повідомлялося, що популярна фітнес-модель Янет Гарсія показала себе і розповіла про хороший день.
Зірка цього разу позувала на червоному килимку. Янет була в білому топі і синіх шортиках, ставши на карачки. Волосся у моделі були розпущені, дівчина відвернулася від об'єктива камери.
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