Популярна американська фітнес-модель Соммер Рей вразила шанувальників, вбравшись в крихітне бікіні

Знімком дівчина поділилася в Instagram, передає Politeka.

"Він мені дзвонить, і він такий: "я продовжую любити вас" і я така: "я просто ... я маю на увазі, це втомлює, розумієте?" - йдеться в повідомленні.

На опублікованій фотографії Соммер Рей позує в непристойному міні-бікіні, яке дівчина вирішила натягнути до неможливості. При цьому вона млосно дивиться в кадр, а в руках тримає телефонну трубку.

"Справжня пристрасть», «думаю, це відпадно», «ти просто завоювала моє серце», «дуже красива», "це найкраще, що я бачила сьогодні", - пишуть її шанувальники.

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Молода спортсменка стала відома завдяки відео, які публікувала після тренувань. В Instagram Соммер публікує досить особисті фото, а також без зміщення демонструє тіло в бікіні. Цього разу одна з найпопулярніших фітнес-моделей вирішила показати, як веселилася під час зйомки на кухні.

Дівчина позувала пудровому боді, ледь прикриває сідниці, і тоненькому топі, лямки якого помітні на засмаглій спині Рей. При цьому також видно, що хтось явно помацав красуню за сідниці-сліди рук з борошном навмисно прочинені й виставлені напоказ.

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